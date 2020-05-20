Наталья Могилевская показала себя в гримерке в откровенном наряде

Известная украинская певица поделилась с поклонниками снимками, сделанными «за кулисами» ее шоу. Фотографии опубликованы на странице звезды в Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимках Могилевская позирует в гримерке в своем сценическом наряде. Его не видно полностью, однако можно предположить, что это черное платье без бретелей с глубоким декольте, подчеркивающим формы певицы. На плечи звезда накинула «мохнатую» накидку, а ее образ дополняют солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что эти очки вызвали много вопросов у фанатов, по мнению которых, в них Могилевская похожа на российскую певицу Диану Гурцкую.

«Люблю это состояние, когда ты приехал на площадку раньше гримера и все только начинается», - написала Могилевская.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Наша красавица», «Красота невероятная», «Бомба», «Похожа на Диану Гурцкую в 2000х», «Наталья, очки невероятно красивые», «Вы красивая!», «Такая серьезная», «Согласна насчет Дианы Гурской, так все красиво но очки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская поделилась совместным снимком с певицей Камалией. На фото Могилевская позировала в красном платье со стразиками. Образ Наталья дополнила фатиновой накидкой и большими кольцами на руке.

Камалия стояла рядом в синем платье с бездонным декольте. Красавицы улыбались на камеру и позировали для фото.

Напомним, Могилевская ошеломила снимком с самой богатой певицей Украины.

Как сообщала Politeka, Могилевская избавилась от лифчика и сверкнула безупречным телом на концерте.

Также Politeka писала, что Могилевская на карантине изменилась до неузнаваемости и напугала новой внешностью.