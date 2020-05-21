Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, підкорила свіжим фото

Модель опублікувала знімок у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Тоні з'явилася в чорному облягаючому платті з глибоким декольте і золотими гудзиками на рукавах.

Наряд обтягнув красиву фігуру знаменитості, підкресливши не лише невеликі груди, але і тонку талію. На таку модель хочеться постійно дивитися і захоплюватися.

Також увагу привертає макіяж з акцентом на червоні губи. Краса очей була виділена лише чорними віями, підфарбованими тушшю.

Зірка сіла на диван, склавши руки на ноги. Образ Гаррн доповнили елегантні прикраси у вухах.

Зірка прибрала довге волосся назад, щоб не відволікати уваги від красивого обличчя.

Тоні дивилася в камеру блакитними очима і виглядала дуже вишукано.

"Ваша наступна вечірка може бути віртуальною, але ваш макіяж все ще може бути яскравим і сміливим 😎", - підписала фото красуня.

За 17 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі обсипали модель компліментами.

Нагадаємо, Тоні Гаррн постала в купальнику, який виділив всі достоїнства її фігури. Бікіні обтягнув пружні груди і сідниці, і дозволив насолодитися видами на струнке тіло і бездоганні вигини.

Осина талія, сталевий прес, довгі рівні ніжки - від цього неможливо відвести погляду.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн зустрічалася з Леонардо Ді Капріо з 2013 по 2014 роки. Пара розлучилася, після чого модель стала активніше займатися кар'єрою. А в кінці 2019 року модель оголосила про заручини з бойфрендом Алексом Петтифером.

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