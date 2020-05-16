27-летняя модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, поразила формами на красной дорожке

Сейчас звезды практически всего мира также, как и простые люди, находятся в режиме самоизоляции, пишет Politeka.net. Каждый по своему скучает по активным будням.

Так, например, Тони Гаррн решила опубликовать в сториз Инстаграм несколько архивных кадров.

В мае 2019 года звезда поразила красотой на красной дорожке. Модель предстала в белом длинном платье с глубоким декольте и длинным разрезом, оголяющем стройную ножку.

Образ звезды завершали блестящие украшения и простая прическа.

На одном из стори заметно, что за моделью идут фотографы и стилисты, которые старались запечатлеть ее в столь откровенном наряде и что-то подправить в ее образе.

На других снимках Тони уже была на красной дорожке, где ее снимали остальные фотографы.

Поскольку фото и видео были обнародованы в сториз, никто из подписчиков не смог открыто прокомментировать их. Однако, стоит отметить, что модель регулярно получает комплименты под другими постами.

Вероятно, Леонардо Ди Каприо давно пожалел, что расстался с такой красоткой, ведь она просто совершенство.

Напомним, с мая 2013 по декабрь 2014 Тони Гаррн встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Модель порвала с артистом после того, как его заметили в одном из клубов Майами в окружении 20 молодых моделей.

После разрыва Тони ушла с головой в карьеру, а в конце прошлого года модель объявила о помолвке с бойфрендом актером и моделью Алексом Петтифером.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн не стесняется своего тела, а наоборот всячески его демонстрирует, даже публикуя обнаженные фото.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

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