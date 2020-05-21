Відома модель Демі Роуз показала спокусливий ранковий образ

На фото Роуз була в шовковому халаті з чорним мереживом. Красуня знімала себе на телефон і показувала пишний бюст, який можна помітити під одягом. Дівчина в цей раз позувала на дивані і спокусливо дивилася в камеру. Кадр вийшов дуже ніжним і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією. Все через те, що Демі викинула знімок в сторіс Инстаграма, де подібного функціоналу немає, але так і хочеться написати: "Так і хочеться до тебе".

Раніше ми повідомляли, що популярна модель Демі Роуз вразила формами у вбранні з екстремальним декольте.

Для першого способу Роуз вибрала азіатський стиль. Вона показала себе в атласному сукню під горло з величезним вирізом, демонструє пишні груди красуні в усьому її пишноті. Зірка зібрала волосся в дві маленькі гульки і закріпила їх традиційними китайськими паличками для волосся.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз, яку називають "британської Кардаш'ян"продемонструвала свій черговий спокусливий образ.

На кадрах Демі позує у ванній, знімаючи себе на відео. Одягалася пишнотіла модель в джинси і в рожевий топ, нагадує сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск обсягів моделі.

Нагадаємо, Демі Роуз перетворилася в саму гарячу модель в золотому бікіні

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