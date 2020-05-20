Известная модель Деми Роуз показала себя в нежном образе при последних лучах солнца

На фото красавица стоит в воде спиной к камере. Девушка была только в миниатюрном купальнике, который ничего почти не закрыл, и смотрела на закат солнца. Благодаря этому можно оценить идеальные формы Роуз, которые она без стыда показала на нежном кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Небо - это состояние души", - написала Деми под кадром.

Фанаты поставили почти 400 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Девочка", "Какой закат солнца", "Небо рядом с тобой, милая моя", "Супер привет", "Калифорнийская мечта".

Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз осталась в одной сеточке ради горячих кадров.

В этот раз Деми примерила образ соблазнительной красавицы в одной сеточке, совсем не прикрывающей ее достоинства.

При этом, оставшись без лифчика, Деми все же была одета в черные бикини, также заметные через тонкую сеточку. Девушка томно позировала на солнечном кадре, серьезно смотря в объектив. Сама она лежала перед камерой, выставив все достоинства в самом лучшем виде, что не могли не отметить фанаты.

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала яркое фото, позируя в необычном купальнике с глубоким вырезом прямо на груди.

Так, в этот раз Роуз позировала лежа на ярко-желтом нягком диване, показывая всю себя в открытом купальнике из блестящей ткани, совсем не скрывающей ее достоинства. Девушка с легкой улыбкой на лице буквально покориал фанатов.

Напомним, Деми Роуз похвасталась своими "драгоценностями" в золотом купальнике

А еще Politeka писала, что пышногрудая Деми Роуз без одежды устроила прием солнечных ванн у бассейна

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз нагнулась в ванной и показала лишнего крупным планом



