Известная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, предстала в соблазнительном образе

Красотка опубликовала в сториз архивное фото, в котором она демонстрирует аппетитные формы, пишет Politeka.net.

Модель предстала еще с темными волосами, убранными в аккуратную прическу.

Деми предстала в платье с цветочным принтом. Она расстегнула пуговицы и показала, что под ним ничего нет. Пышные прелести "развалились" по бокам.

Кроме груди, можно обратить внимание и на тонкую талию со стальным прессом.

Дополнили горячий образ знаменитости крупные сережки в ушах.

Роуз сделала макияж с акцентом на красивые глаза. Пышные ресницы, длинные черные стрелки - это то, что делает взгляд более глубоким.

На губы модель нанесла помаду нюдового оттенка.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало массу лайков, как другие посты. Возможно красотку завалили комплиментами в личные сообщения, ведь она этого достойна: "Королева красоты".

Напомним, Деми Роуз предстала в миниатюрном купальнике, который ничего почти не закрыл, и смотрела на закат солнца.

Красотка стояла спиной к фотографу, посветив пятой точкой в крохотном бикини. Волосы модели были распущенными и прикрыли всю спину.

"Небо - это состояние души", - написала звезда в посте.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в ванной и снимала себя на видео в зеркало. Модель предстала в джинсах и розовом топе, которые напоминал рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.

Большие формы знаменитости едва не развязали небольшой узелок, который с трудом справлялся со своей задачей.

Напомним, Деми Роуз похвасталась своими "драгоценностями" в золотом купальнике

А еще Politeka писала, что пышногрудая Деми Роуз без одежды устроила прием солнечных ванн у бассейна

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз нагнулась в ванной и показала лишнее крупным планом