Модель Деми Роуз осталась в одной сеточке ради горячих кадров

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, представила яркий кадр на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз Деми примерила образ соблазнительной красавицы в одной сеточке, совсем не прикрывающей ее достоинства, сообщает Politeka.net.

При этом, оставшись без лифчика, Деми все же была одета в черные бикини, также заметные через тонкую сеточку. Девушка томно позировала на солнечном кадре, серьезно смотря в объектив. Сама она лежала перед камерой, выставив все достоинства в самом лучшем виде, что не могли не отметить фанаты:

«Мне нравится, как ты выглядишь .. 😍😍😍😍», «Это так шикарно, аж кожа горит», «Я люблю вас», «Я больше не могу, ты сводишь с ума», «Ты такая крутая, эти твои формы❤️😍😍😍😍😍», «Dioss! 😍», «Хороший вид! Я бы с тобой не расставался!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥», «Детка такая загорелая❤️😍😍😍😍».

До этого Деми показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любиым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными:

«Это черепаха из "Бесконечной истории" на заднем плане?», «Я тебя люблю и обожаю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Потерянный рай с красоткой 😍», «Где бы ты ни был, это рай», «Wow крошка заскучала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мой любимый остров Я люблю жить там. 💯🙏», «Поймай меня, если можешь», «Такая крошка скучает», «золотая принцесса».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.