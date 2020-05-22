Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила в об'єктив папараці

Зірка відпочивала разом зі своєю гарячою подружкою на яхті під час того, як їх зняли надокучливі фотографи передає Politeka.net.

Обидві на фото постали в бікіні. Кайлі в білому крихітному купальнику продемонструвала неймовірні принади. Маленьке бікіні на зав'язках відкрило види на найсоковитіші місця.

Пишні груди і стегна ідеально виглядають. Кайлі доповнила образ золотими браслетами.

Крім того, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний живіт красуні.

Зірка з подругою, яка була в яскравому купальнику, постали у всій красі, виставивши п'яті точки майже прямо в об'єктив.

"Літні флюїди☀️ Які у вас плани на літо? (Фото @splashnews)", - підписані фото в одній із груп.

За 15 годин пост отримав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені такими відвертими знімками і написали масу компліментів обом красуням.

"Вогненні красуні", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася в білій сукні з відкритою спиною, яку обплели товсті лямки.

Спідниця наряду облягла немаленьку п'яту точку моделі.

Зірка покружляла перед камерою, щоб вигідніше продемонструвати соковиті місця.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в бежевому боді з тонкими лямками і ледь помітним візерунком на грудях скорила сяючим виглядом.

Дівчина була з акуратним макіяжем з акцентом на її темно-карі очі. Світла тканина боді вигідно підкреслила засмаглу шкіру знаменитості.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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