Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила в об'єктив папараці
Зірка відпочивала разом зі своєю гарячою подружкою на яхті під час того, як їх зняли надокучливі фотографи передає Politeka.net.
Обидві на фото постали в бікіні. Кайлі в білому крихітному купальнику продемонструвала неймовірні принади. Маленьке бікіні на зав'язках відкрило види на найсоковитіші місця.
Пишні груди і стегна ідеально виглядають. Кайлі доповнила образ золотими браслетами.
Крім того, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружний живіт красуні.
Гривня впаде, українців попередили про стрибок курсу долара: чи потрібно йти в обмінники
Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережу: «Крутіше навіть Зеленського»
Каменських встала на карачки, показавши п'яту точку у всій красі: "Ох вже цей стиль собачки"
Нацбанк зробив важливу заяву: українці будуть знімати і переводити гроші по-новому
Зірка з подругою, яка була в яскравому купальнику, постали у всій красі, виставивши п'яті точки майже прямо в об'єктив.
"Літні флюїди☀️ Які у вас плани на літо? (Фото @splashnews)", - підписані фото в одній із груп.
За 15 годин пост отримав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі були вражені такими відвертими знімками і написали масу компліментів обом красуням.
"Вогненні красуні", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася в білій сукні з відкритою спиною, яку обплели товсті лямки.
Спідниця наряду облягла немаленьку п'яту точку моделі.
Зірка покружляла перед камерою, щоб вигідніше продемонструвати соковиті місця.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в бежевому боді з тонкими лямками і ледь помітним візерунком на грудях скорила сяючим виглядом.
Дівчина була з акуратним макіяжем з акцентом на її темно-карі очі. Світла тканина боді вигідно підкреслила засмаглу шкіру знаменитості.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку
Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні