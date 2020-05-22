Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер попала в объектив папарацци
Звезда отдыхала вместе со своей горячей подружкой на яхте во время того, как их засняли надоедливые фотографы, передает Politeka.net.
Обе на фото предстали в бикини. Кайли в белом крохотном купальнике продемонстрировала невероятные прелести. Маленькое бикини на завязках открыло виды на самые сочные места.
Пышные груди и бедра идеально смотрятся. Кайли дополнила образ золотыми браслетами.
Кроме того, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругий живот красотки.
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Звезда с подругой, которая была в ярком купальнике, предстали во всей красе, выставив пятые точки почти прямо в объектив.
"Летние флюиды☀️ Какие у вас планы на лето? (Фото @splashnews)", - подписаны фото в одной из групп.
За 15 часов пост получил более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети были поражены такими откровенными снимками и написали массу комплиментов обеим красоткам.
"Огненные красотки", - написал один из комментаторов.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в белом платье с открытой спиной, которую оплели толстые лямки.
Юбка наряда обтянула немаленькую пятую точку модели.
Звезда повертелась перед камерой, чтобы выгоднее продемонстрировать самые сочные места.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в бежевом боди с тонкими лямками и едва заметным узором на груди покорила сияющим видом.
Девушка была с аккуратным макияжем с акцентом на ее темно-карие глаза. Светлая ткань боди выгодно подчеркнула загорелую кожу знаменитости.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку
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