Американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру у всій красі в одній мереживній білизні

Так, в цей раз молода знаменитість позвасталась фігурою в сміливому образі, який представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Ана приміряла яскраве і провокаційне вбрання для нової фотосесії, чим неабияк заінтригувала прихильників, пише Politeka.

Так, Ана в чорному кружевно білизна підкорила фанатів виглядом, приспустивши білу кофту з плечей. Дівчина розпустила свої локони і нанесла на засмаглу шкіру легкий макіяж, підкресливши своє ідеальне обличчя.

«Ох це настроениев @fashionnova 💫 Залишаючи місто, я трохи засмучена, але я побачу його в наступну поїздку! Париж "Я так схвильована"», - розповіла Ана про своєї ранньої поїздці в знамените місто.

Шанувальники не залишилися байдужі до новому образу Ани: «Perfect🔥🌹❤️», «Яка гарна дівчина! Просто супер!», «Я хотів би доторкнутися до її ніжним пишним булочкам», «Wuuuaaaaauu tanta carne y yo con hambre😍», «Чудова краса, як ніжна квітка🌎🌎💋💋💋», «О, мій бог. у тебе є такі ж круті подруги?🔥🔥🔥 🔥🔥».

До цього зірка з'явилася в спокусливій крихітному бікіні. Красуня опублікувала відповідне фото в своєму сторі Instagram. На фото Ана постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.

Ліфчик натянулся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.

Також зірка позувала у шортиках, і намотаною на стегна яскравій футболці.

Модель заплела дві кіски, а її образ завершили чорні окуляри. Ана тримала в руці мокру губку, якою, ймовірно, мила стоїть позаду машину.

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