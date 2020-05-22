Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейської Кардаш'ян, показала спокусливий образ
На фото Кім позує в чорному боді з величезним розрізом на грудях. Красуня доповнила образ вушками відомого голлівудського героя Міккі Мауса. Дівчина вигнула спину і спокусливо прикусила палець, щоб фото вийшло дійсно гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що модель опублікувала кадри в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Який зайчик".
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Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в сукні з супер-глибоким декольте.
Цього разу скандальна знаменитість порадувала кадром, зробленим під час рекламних зйомок модного одягу. Як відомо, дівчина працює моделлю і активно знімається для реклами одягу в самих різних і навіть зухвалих образах.
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала прекрасні форми в соковитих ракурсах.
На першому фото Кім показала себе в закритому купальнику чорного кольору з величезним декольте. Образ Лі доповнила великими окулярами і накидкою, яка звисала з плечей.
Нагадаємо, українська Кардашьян в облягаючому одязі блиснула нереальними розмірами
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні