Відома модель, актриса Емілі Ратаковски в одній спідниці захопила видом

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася стильним кадром, на якому позувала в одній спідниці довжини міді і підкорила виглядом, адже крім цього наряду на зірці нічого не було. Дівчина знає, як привернути увагу шанувальників, тому намагається щодня поповнювати профіль новими кадрами в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На яскравому фото дівчина постала лежачи на дивані в одній нюдовой спідниці, прикривши оголені груди рукою і жалібно дивлячись в об'єктив. Домашнє фото, на якому Емілі позує без макіяжу і укладок, зробив чоловік знаменитості, що зазначила сама модель під фото.

Шанувальники були вражені виглядом Ратаковски, тому тут же почали писати безліч коментарів:

«Вау, це так палко, клас», «Красива поза 😍😍🔥», «Боже скільки елегантності», «Вид здається щасливим», «😍😍😍🔥🔥👏👏👏 просто приголомшливо виглядаєш», «Поруч з тобою є павук», «😍😍😍🤪🤪🤪 кидає в жар, Емі», «скелет», «будь Ласка, руки вгору», «Ух ти👌💋», «Вау, я люблю лежати поруч з тобою».

До цього знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася стильним кадром у новому купальнику, який вигідно підкреслив її стрункі форми і ідеально засмагле тіло. Як відомо, Емілі любить активний відпочинок і прогулянки на природі, тому в її профілі в Instagram багато фото в купальниках і легких літніх нарядах.

Так, на новому фото дівчина постала спиною до об'єктиву, але з-за дзеркала, що стояло перед нею, вона засвітила свій образ з самих різних ракурсів. Ратаковски позувала з недбало розпущеним волоссям і похвалилася тим, що знову позує без макіяжу, підкреслюючи природну красу:

«Hermosaaaaa», «Ти така красива», «Просто чудово, бунтарка», «Це найкраще фото сьогодні», «Захоплює красою», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я насправді думав, що це @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Вони обидві виглядають однаково, якщо не дуже схожі на мене», «Правда міні копія Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так дивно виглядає😭».

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