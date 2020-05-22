Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в одной юбке восхитила видом

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница поделилась стильным кадром, на котором позировала в одной юбке длинны миди и покорила видом, ведь кроме данного наряда на звезде ничего не было. Девушка знает, как привлечь внимание поклонников, поэтому старает каждый день пополнять профиль новыми кадрами в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На ярком фото девушка предстала лежа на диване в одной нюдовой юбке, прикрыв оголенную грудь рукой и призывно смотря в объектив. Домашнее фото, на котором Эмили позирует без макияжа и укладок, сделал муж знаменитости, что отметила сама модель под фото.

Поклонники были восхищены видом Ратаковски, поэтому тут же принялись писать множество комментариев:

«Вау, это так горячо, класс», «Красивая поза 😍😍🔥», «Боже сколько элегантности», «Вид кажется счастливым», «😍😍😍🔥🔥👏👏👏 просто потрясающе выглядишь», «Рядом с тобой есть паук», «😍😍😍🤪🤪🤪 бросает в жар, Эми», «скелет», «Пожалуйста, руки вверх», «Ух ты👌💋», «Вау, я люблю лежать рядом с тобой».

До этого знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница поделилась стильным кадром в новом купальнике, который выгодно подчеркнул ее стройные формы и идеально загорелое тело. Как известно, Эмили любит активный отдых и прогулки на природе, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото в купальниках и легких летних нарядах.

Так, на новом фото девушка предстала спиной к объективу, но из-за зеркала, что стояло перед ней, она засветила свой образ с самых разных ракурсов. Ратаковски позировала с небрежно распущенными волосами и похвасталась тем, что снова позирует без макияжа, подчеркивая естественную красоту:

«Hermosaaaaa», «Ты такая красивая», «Просто чудесно, бунтарка», «Это лучшее фото сегодня», «Восхищает красотой», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я на самом деле думал, что это @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Они обе выглядят одинаково, если не очень похожи на меня», «Правда мини копия Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так удивительно выглядит😭».

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