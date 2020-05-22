Відома модель Памела Андерсон показала гарячу фотосесію

На кадрах Памела позує в пеньюарі і великих чоботях. Спочатку Андерсон стоїть біля байка поки її знімають, а через деякий час лягла на нього, щоб фотографії вийшли максимально гарячими. Все відбувалося на вулиці і кадри вийшли екстремально спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Там, щось таємниче невинне всередині мене. Незаймана я. Безпорадна до цього - ці колеса і мої команди. Скоро все буде розкрито", - написала красуня.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Привіт з Фінляндії", "Богиня", "Дивно красиво і жарко", "Я зможу бути в раю, але в поїзді пекла", "Фатальні ці чоботи", "Народжена бути дикою".

Повідомлялося, що Памела Андерсон показала себе в ліжку в молоді роки

На фото красуня млосно розкинулася на ліжку, закинувши руки за голову і витончено вигнувши апетитні ніжки. Модель позує в короткій чорній сукні з глибоким декольте, яке дозволяє їй продемонструвати свою вражаючого розміру груди.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ на білих простирадлах.

На фото Памела лежала в білому піджаку, а образ доповнила жіночою сумочкою і туфлями. Красуня загнула ноги і продемонструвала спокусливу п'яту точку. Завдяки цьому кадр вийшов дуже збудливим і цікавим.

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