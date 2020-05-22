Відома модель Памела Андерсон показала гарячу фотосесію
На кадрах Памела позує в пеньюарі і великих чоботях. Спочатку Андерсон стоїть біля байка поки її знімають, а через деякий час лягла на нього, щоб фотографії вийшли максимально гарячими. Все відбувалося на вулиці і кадри вийшли екстремально спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Там, щось таємниче невинне всередині мене. Незаймана я. Безпорадна до цього - ці колеса і мої команди. Скоро все буде розкрито", - написала красуня.
Міддлтон з'явилася в новому образі і приголомшила схожістю з принцесою Діаною: "Підходить для обох"
У Цекало, який кинув дочку від Лоліти, підростає син-красень: Брежнєва показала фото
Нацбанк зробив важливу заяву: українці будуть знімати і переводити гроші по-новому
Обвал курсу, нові правила для дітей і несподіване рішення Зеленського – головне за ніч
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Привіт з Фінляндії", "Богиня", "Дивно красиво і жарко", "Я зможу бути в раю, але в поїзді пекла", "Фатальні ці чоботи", "Народжена бути дикою".
Повідомлялося, що Памела Андерсон показала себе в ліжку в молоді роки
На фото красуня млосно розкинулася на ліжку, закинувши руки за голову і витончено вигнувши апетитні ніжки. Модель позує в короткій чорній сукні з глибоким декольте, яке дозволяє їй продемонструвати свою вражаючого розміру груди.
Раніше ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ на білих простирадлах.
На фото Памела лежала в білому піджаку, а образ доповнила жіночою сумочкою і туфлями. Красуня загнула ноги і продемонструвала спокусливу п'яту точку. Завдяки цьому кадр вийшов дуже збудливим і цікавим.
Нагадаємо, Памела Андерсон заворожила формами в довгому шовковому платті
Також Politeka писала, що волога Памела Андерсон підкорила пристрасним видом в одному піджаку
А ще Politeka повідомляла, що розкішна Памела Андерсон відкрила дуже багато в спокусливій сукню