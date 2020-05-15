Известная модель Памела Андерсон показала свою красоту в светлом образе

На фото Памела позировала без одежды и белья, показывая себя по бюст. Красотка в руках держала гитару, которую частично видно на фото. Андерсон наклонилась над ней, чтобы смотреть на аккорды. Образ белокурая звезда дополнила бантом в волосах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Музыка плавит все отдельные части тела вместе", - написала под фото Памела.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Памела, выйдешь за меня?", "Реально", "Прекрасно", "Супер", "Любовь к музыке".

Сообщалось, что Памела Андерсон "вывалила" камеру свою пышную грудь. Так легендарная Пэм опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме и выпятила свою грудь наружу. На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.

Ранее мы сообщали, что Памела Андерсон показала архивные фотосессию, которую провела в Париже.

На кадрах Андерсон показала себя на яхте и позировала без штанов, в рубашке, иногда надевая косуху или толстовку. Образы менялись Памелы, но везде она была прекрасна. Кадры получились нежными и соблазнительными, ведь модель сделала все для этого.

Напомним, скандальное фото с Памелой Андерсон появилось в сети

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без штанов выгнулась в невероятной позе

Также Politeka сообщала, что жгучая Памела Андерсон продемонстрировала свою новую гордость, прикрыв пышный бюст



