Известная модель Памела Андерсон показала свою красоту в светлом образе
На фото Памела позировала без одежды и белья, показывая себя по бюст. Красотка в руках держала гитару, которую частично видно на фото. Андерсон наклонилась над ней, чтобы смотреть на аккорды. Образ белокурая звезда дополнила бантом в волосах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Музыка плавит все отдельные части тела вместе", - написала под фото Памела.
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Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Памела, выйдешь за меня?", "Реально", "Прекрасно", "Супер", "Любовь к музыке".
Напомним, скандальное фото с Памелой Андерсон появилось в сети
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без штанов выгнулась в невероятной позе
Также Politeka сообщала, что жгучая Памела Андерсон продемонстрировала свою новую гордость, прикрыв пышный бюст