21-летняя модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, столкнулась с неожиданным сравнением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала стройную фигуру в красном купальнике.

Модель повернулась к объективу боком, уцепившись рукой за край купальника, который немного приподняла, оголяя еще больше восхитительные бедра. Заметно, как девушка напрягла мышцы. Другой рукой Леонила дотронулась к распущенным волосам. При этом красотка шаловливо открыла рот.

"Осиная" талия, упругий бюст, дерзкий взгляд - каждый изгиб, ямка или округлость - не смогли не зацепить благодарную публику, поставившую за полчаса сотни "лайков".

Самое необычное, это то, что королеву глянца сравнили с российским комиком и певцом - Артуром Пирожковым. Пользователям показалось, что Леонила похожа на него чертами и выражением лица.

"на Артура Пирожкова здесь похожа))"

"Безумно красивая!❤️"

"😍всегда красиво всегда идеально"

"Лайк исключительно за ямочку на бедре"

Ранее мы сообщали, загорелая Гузь устроила пикантную фотосессию в поле. При чем красотка вышла в степь в одном лишь нижнем белье черного цвета. Девушка сонно посмотрела в сторону, опустив руки и нежно коснувшись бедер.

Фанаты взорвались комментариями: "Идеальная", "Вы безумно красивая", "Фигура всем на зависть", "Безумная".

Также мы писали, как Леонила показала свою внешность без косметики и фотошопа. Модель позировала в машине на водительском месте в светлой легкой курточке. Девушка подчеркнула натуральную красоту. Ее кожа светится и, кажется, что гладкая как шелк, - "это вообще реально?".

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь посветила красотой в полупрозрачном платье

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