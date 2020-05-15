21-летняя модель Леонила Гузь, "Мисс Украина-2018", выложила новое фото и пожаловалась, что на ней лица нет - оказалось, не только этого

Как передает Politeka.net, красотка поделилась горячим снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Слегка растрепанная и с минимумом косметики, Леонила позировала в машине.

Модель натянула свитер зеленого цвета, а чтобы еще больше приковать внимание армии поклонников, красотка "забыла" про лифчик - сделав фото еще эффектнее. Сквозь тоненькую ткань свитера "пробиваются" все ее пленительные бугорки - невозможно глаз оторвать.

"Вечер, пятница, а на мне нет лица 🎶😂", - пожаловалась Гузь в подписи.

За час более двух тысяч человек оценили пост модели, кинувшись ее убеждать в обратном - мол, и с лицом все в порядке, и вообще - красавица, - ну, а главное, даже, собственно, и не лицо.

"Как-то на лицо особо и не падает взгляд 😂"

"Зайка красивая❤️😍"

"Красииивое выразительное очень лицо 😘 ну а си*ки рулят 🔥😜"

"Не только лица😄"

"Что же ты делаешь со мной?!🤷‍♂️"

"За то грудь 😊💜"

"Зелёный вам к лицу"

Ранее мы сообщали, Леонила очаровала стройной фигурой в красном купальнике на дерзком фото. Модель повернулась к объективу боком, уцепившись рукой за край купальника, который немного приподняла, оголяя еще больше восхитительные бедра. Заметно, как девушка напрягла мышцы. Другой рукой Леонила дотронулась к распущенным волосам. При этом красотка шаловливо открыла рот.

"на Артура Пирожкова здесь похожа))"; "Безумно красивая!❤️"; "😍всегда красиво всегда идеально"; "Лайк исключительно за ямочку на бедре", - писали в комментариях.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь посветила красотой в полупрозрачном платье