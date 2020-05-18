Известная украинская модель Леонила Гузь, которая получила титул "Мисс Украина 2018", показала свое тело в необычном ракурсе
На фото Леонила позировала в профиль, сняв всю одежду. Девушка прикрылась руками, чтобы ничего не засветить лишнего. Образ красавица дополнила волосами, которые вились по ее телу. Фотография получилась очень нежной и естественной. На втором снимке все аналогично, только был использован черно-белый фильтр. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Рисуем картину. Это просто нереальный кадр!
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Какая, цвет или чб?" - написала Леонила.
Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Цвет", "Вау, вот с него картину нужно", "из-за того, что глаза зеленые, цвет выигрывает", "Однозначно цвет", "Еще больше огня".
Ранее мы сообщали, что 21-летняя модель Леонила Гузь, "Мисс Украина-2018", выложила новое фото и пожаловалась, что на ней лица нет - оказалось, не только этого.
Красотка поделилась горячим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Слегка растрепанная и с минимумом косметики, Леонила позировала в машине.
Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала свежий легкий образ.
На фото Леонила позировала в белом боди и черных кроссовках, сидя на коленях на траве. Образ Гузь дополнила цепочкой на шее и собранными в хвост волосами, а также соблазнительным макияжем. Взгляд модели в объектив камеры добавил особой пикантности новому фото.
Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь блеснула фигурой в купальнике
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