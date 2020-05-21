Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум світу", показала спокусливий образ майже без одягу

На фото Сьюи сидить у колготках у сіточку на стільці, вигнувши спинку. Красуня позувала топлес, прикривши свою гордість волоссям, які лежали на грудях. Дівчина доповнила образ великим льодяником, який спокусливо взяла в рот. Фотографія вийшла максимально спекотною і розбурхала фантазію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Палітра", - лаконічно підписала фото Сьюзі.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ола, привіт, ти красива, Сьюзі", "Дорогоцінна богиня", "Гарна, моя любов", "Дуже смачно".

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в спокусливому вигляді

Сьюзі позувала в чорному мереживному бікіні, який натягнула вище стегон. Красуня схопилася за одну з тоненьких лямок і відтягнула її.

Зверху Кортес наділу хутряну накидку, під якою, ймовірно, не було ліфчика: "Дуже гаряче".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес практично кожен день хвалиться своєю головною гордістю - п'ятою точкою.

Модель постала у красивих яскравих міні-шортах і короткому топі на тонких бретельках.

Шортики чудово підкреслили сідниці зірки, за що вона і отримала свій титул: "Ого, яка пружна частина тіла".

Не можна також не відзначити накачане тіло Кортес. Відомо, що знаменитість багато часу проводить в спортзалі, щоб досягти таких результатів.

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