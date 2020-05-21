Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум мира", показала соблазнительный образ почти без одежды

На фото Сьюи сидит в колготках в сеточку на стуле, выгнув спинку. Красотка позировала топлес, прикрыв свою гордость волосами, которые лежали на груди. Девушка дополнила образ большим леденцом, который соблазнительно взяла в рот. Фотография получилась максимально жаркой и взбудораживающей фантазию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Палитра", - лаконично подписала фото Сьюзи.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ола, привет, ты красивая, Сьюзи", "Драгоценная богиня", "Красивая, моя любовь", "Очень вкусно".

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес предстала в соблазнительном виде

Сьюзи позировала в черном кружевном бикини, который натянула выше бедер. Красотка схватилась за одну из тоненьких лямок и оттянула ее.

Сверху Кортес надела меховую накидку, под которой, вероятно, не было лифчика: "Очень горячо".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес практически каждый день хвастается своей главной гордостью - пятой точкой.

Модель предстала в облегающих ярких мини-шортах и коротком топе на тонких бретельках.

Шортики прекрасно подчеркнули ягодицы звезды, за которые она и получила свой титул: "Ого, какая упругая часть тела".

Нельзя также не отметить накаченное тело Кортес. Известно, что знаменитость много времени проводит в спортзале, чтобы достичь таких результатов.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц развернулась спиной и показала румяную гордость

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