Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала максимально близко свои формы

На фото Кортес стоит в цветном боди перед зеркалом. Девушка развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать ее идеальный вид. А в зеркале можно заметить, что Сьюзи засветила лишнее, что просвечивалось через тонкую ткань. Фото получилось красивым и очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Совершенство, абсолютно потрясающе", "Очень красиво", "Огромный и великолепный ***", "Толстый и сладкий", "Я понимаю, почему ты номер один", "Розогнала аппетит".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес предстала в одном белье.

На снимке модель позирует в белье, состоящем из тонких ремешков. Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывает, а лишь придает образу большей пикантности.

Тонкие ниточки впились в кожу Кортес на спине, ягодицах и ногах.

Нельзя не обратить внимания на пышные груди, ягодицы и тонкую талию.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц засветила лишнее в расстегнутых джинсах

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