Фитнес-модель Сьюзи Кортез забыла про стыд и устроила жаркую фотосессию в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Добрый день», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Корзет позирует в крохотном белье и облегающем топе, элегантно оттянув нижнее белье. Пи этом лицо звезды прикрывали большие очки. Жаркий снимок спровоцировал бурные комментарии со стороны ее поклонников.

«Вау, какие формы», «божественная», «и не стыдно быть такой красивой?», «бомба», «это просто динамит», «невероятная красота! Супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Сьюзи Кортес показала свои красоты в необычных цветах.

На фото Сьюзи позирует в желтом боди, выставляя пятую точку назад. Кортес соблазнительно выгнулась, чтобы поза была максимально горячей. Модель показала себя с распущенными волосами, которые свисали на аппетитную грудь красотки. Фотография была сделана в темных тонах на фоне экзотической растительности и получилась очень соблазнительной.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что красотка их опубликовала в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется написать: "Идеальный румянец".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

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