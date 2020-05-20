Известная модель Сьюзи Кортес показала свои красоты в необычных цветах

На фото Сьюзи позирует в желтом боди, выставляя пятую точку назад. Кортес соблазнительно выгнулась, чтобы поза была максимально горячей. Модель показала себя с распущенными волосами, которые свисали на аппетитную грудь красотки. Фотография была сделана в темных тонах на фоне экзотической растительности и получилась очень соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что красотка их опубликовала в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется написать: "Идеальный румянец".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в прозрачном белье.

«Добрый день, любимые», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в прозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее пышные формы. При этом звезда решила прикрыть пикантные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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