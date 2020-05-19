Знаменитость превзошла сама себя

Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это загляденье», «ауч, это слишком горячо», «божественный вид, обожаю такие твои фотки», «моя мечта», «ты просто невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Сьюзи Кортес, получившая дважды титул "Мисс Бум-Бум" за самые красивые ягодицы, показала всю красоту в горячем ракурсе.

На фото Кортес стоит на лестнице в белом нижнем белье и демонстрирует пятую точку. Сьюзи в этот момент снимали снизу и благодаря этому можно рассмотреть самую красивую часть девушки, которая не обтянута бельем. Волосы модель решила оставить распущенными, стоя спиной к камере.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Круто", "Ты такая красивая и великолепная", "Очень хорошо", "Ола Сьюзи, горячая".

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