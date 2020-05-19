Популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это загляденье», «ауч, это слишком горячо», «божественный вид, обожаю такие твои фотки», «моя мечта», «ты просто невероятная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная модель Сьюзи Кортес, получившая дважды титул "Мисс Бум-Бум" за самые красивые ягодицы, показала всю красоту в горячем ракурсе.
На фото Кортес стоит на лестнице в белом нижнем белье и демонстрирует пятую точку. Сьюзи в этот момент снимали снизу и благодаря этому можно рассмотреть самую красивую часть девушки, которая не обтянута бельем. Волосы модель решила оставить распущенными, стоя спиной к камере.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Круто", "Ты такая красивая и великолепная", "Очень хорошо", "Ола Сьюзи, горячая".
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