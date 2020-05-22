Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала соковиті частини тіла в незвичайному ракурсі

На фото Ебі позувала в жовтій білизні, позуючи перед камерою максимально близько, щоб можна було подивитися і оцінити прекрасну груди красуні. Образ Ретчфорд доповнила макіяжем і розпущеним волоссям, які звисали прямо на бюст дівчини. Модель знімала сама себе на телефон, позуючи в спальні. Кадри вийшли досить гарячими і збудливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1-5. Оцініть їх від вашого улюбленого до самого найменшого", - написала красуня.

"Всі картинки ідеальні", "Ти страшенно гаряча", "Всі мої улюблені", "Вау, твої очі", "Дуже, дуже гарне фото, доброго дня", "Всі вони виглядають дуже добре".

Повідомлялося, що модель Ебігейл Ретчфорд змусила почервоніти шанувальників, показавши розкішні форми в мокрій майці без білизни.

Так, модель позує в одній майці і крихітній білизні, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому вона тримає в руках водний пістолет, який вирішила облизати.

Раніше ми повідомляли, що американська модель Ебігейл Ретчфорд порадувала фанатів і блиснула бездоганним тілом в непристойній вбранні.

«Розкішна дівчина, розкішне фото», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Рэтчфорд позує у вбранні без верху, прикриваючи неосяжні форми рукою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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