Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала сочные части тела в необычном ракурсе

На фото Эби позировала в желтом белье, позируя перед камерой максимально близко, чтобы можно было посмотреть и оценить прекрасную грудь красавицы. Образ Рэтчфорд дополнила макияжем и распущенными волосами, которые свисали прямо на бюст девушки. Модель снимала сама себя на телефон, позируя в спальне. Кадры получились довольно горячими и возбуждающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1-5. Оцените их от вашего самого любимого до самого наименьшего", - написала красавица.

"Все картинки идеальные", "Ты чертовски горяча", "Все мои любимые", "Вау, твои глаза", "Очень, очень, хорошее фото, хорошего дня", "Все они выглядят очень хорошо".

Сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд заставила покраснеть поклонников, показав роскошные формы в мокрой майке без белья.

Так, модель позирует в одной майке и крохотном белье, выставив напоказ роскошные формы. При этом она держит в руках водный пистолет, который решила облизать.

Ранее мы сообщали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов и сверкнула безупречным телом в непристойном наряде.

«Роскошная девушка, роскошное фото», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует в наряде без верха, прикрывая необъятные формы рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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