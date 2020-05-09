Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников и показала невероятные формы без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Держи их крепче!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует без белья, прикрывая роскошные формы рукой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, это огонь», «выглядит невероятно», «это фантастика», «улетный вид», «красоточка», «выглядишь невероятно», - пишут они.

До этого мы писали, что фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд радует поклонников по-разному.

Звезда не только публикует в Инстаграм фото и видео, на которых демонстрирует свои прелести, но и показывает людям кадры из повседневной жизни.

Недавно звезда представила сториз, на которых позирует вместе с горячими подружками. Одна из девушек праздновала день рождения.

Кадры получились довольно яркими, ведь девушки схватили за ногу именинницу, улыбались и целовали ее: "Какие лапочки".

Страстная Рэтчфорд надела желтое платье с глубоким декольте, под которым не было белья, что видно по выпирающим признакам.

Наряд обтянул сочные прелести красотки и тонкую талию.

Эби распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пухлые губы и темные ресницы.

Подружки Рэтчфорд выглядели также соблазнительно, глядя на эти кадры становится жарко. Все в мини, благодаря которому заметны стройные ножки, а облегающая и откровенная одежда - это что-то!

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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