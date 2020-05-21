29-річна російська ведуча і блогер, зірка "Орла і решки" Настя Івлєєва порівняла співвітчизників чоловічої статі з іноземцями, при чому не на користь перших

Так, побувавши в гостях у студії у журналіста Юрія Дудя, Івлєєва зізналася, що думає про російських чоловіків. За словами дівчини молоді хлопці з Німеччини чи Голландії її приваблюють набагато більше.

"Наші на сім тягнуть, - поділилася Івлєєва. - Тут справа навіть не в красі, а в менталітеті наших хлопців. Наприклад, італійці та іспанці, вони надушені, у них випрасувана сорочка. І вони до тебе не підкочують, думаючи, ось я тут, я звернув на тебе увагу, самка, погнали. Вони реально намагаються... Але вся ця історія швидкоплинна. А з нашим чоловіком можна далеко піти, про щось поговорити, подумати. Якщо це, звичайно, дівчині треба".

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Раніше ми повідомляли, Івлєєва здивувала яскравим перетворенням у зовнішності. Знаменитість виставила фото в Instagram, на якому козирнула зеленим кольором волосся. Блондинка Настя вирішила кардинально змінити імідж.

Дівчина позувала в костюмі з футболки та шортів вільного крою з великим жовтим смайликом на грудях. Настя засунула руку в кишеню і зухвало вглянула в камеру.

Шанувальники неоднозначно сприйняли зміну. Багато хто натякнув, що блогерша перестала бути собою, порівнявши її з іншими знаменитостями.

«Лобода?», «Біллі Айлиш? Куди ти діла Настю?», «Биляш, чи це ти?», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Івлєєва нещодавно побувала на шоу "Вечірній Ургант", блиснувши пружними "персиками" в дуже сміливому декольте. Красуня причепурилася для ведучого Івана Урганта, натягнувши нескромну кофтинку, з якої "все вивалювалося".

Нагадаємо, що Настя Ивлеева показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

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