Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала соковите в грандіозному декольте

На кадрах Гюль позує в білому платті, у якого на зоні декольте є гудзики. Форми у красуні настільки великі, що кілька довелося розстебнути. Дівчина вирішила в цей раз показати себе без білизни, а образ доповнила прикрасою на шиї. Фотографія вийшла соковитою і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Краса", "Ти богиня", "Виглядаєш такою спокусливою сестричкою", "Ти так досконала", "Просто коштовність".

Нагадаємо, відома модель Гюль Бахарі показала свої принади у всій красі.

На фото фігуриста красуня одягнена в рожеве пухнасте плаття, яке обтянуло всі смачні місця моделі. Дуже відверте декольте дозволяє розглянути пишні груди красуні, а тонка талія і широкі стегна просто зводять шанувальників з розуму.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі понежилась в ліжку.

На фото Гюль показала себе у чорному халаті, під яким не було видно спідньої білизни. Волосся Бахарі вирішила залишити розпущеним, а на фото додала метелики.

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