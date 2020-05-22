Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала самое сочное в грандиозном декольте
На кадрах Гюль позирует в белом платье, у которого на зоне декольте есть пуговицы. Формы у красавицы настолько большие, что несколько пришлось расстегнуть. Девушка решила в этот раз показать себя без белья, а образ дополнила украшением на шее. Фотография получилась сочной и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
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"Красота", "Ты богиня", "Выглядишь такой соблазнительной сестричкой", "Ты так совершенна", "Просто драгоценность".
Напомним, известная модель Гюль Бахари показала свои прелести во всей красе.
На фото фигуристая красотка одета в розовое пушистое платье, которое обтянуло все вкусные места модели. Очень откровенное декольте позволяет рассмотреть пышную грудь красотки, а тонкая талия и широкие бедра просто сводят поклонников с ума.
Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари понежилась в постели.
На фото Гюль показала себя в черном халате, под которым не было видно нижнего белья. Волосы Бахари решила оставить распущенными, а на фото добавила бабочки.
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