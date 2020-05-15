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Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свои формы в необычном образе

На фото Гюль позирует в топе и трусиках. Благодаря подсветке, частично одежда светилась, придавая особой пикантности кадру. Бахари соблазнительно выгнулась и потянула за стринги, чтобы соблазнить еще больше. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Гюль, любовь моя, твои колдовские чары очаровывают", "Линда, идеально, очаровательно Гюль, замечательно", "Вау, какие красивые ножки у тебя", "Вау, так сексуально и красиво", "Совершенство".

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала пышные объемы в необычном образе.

На фото Гюль Бахари стояла в синем обтягивающем платье, под которым не оказалось белья. Огромное декольте продемонстрировало главную красоту - грудь. Красавица стала в соблазнительную позу для эффектного фото и у нее это получилось.

Сообщалось, что Известная модель Гюль Бахари показала горячий образ в спальне.

На фото Гюль позирует в обтягивающем платье с большим декольте, которое еле вместило пышную грудь девушки. Бахари соблазнительно выгнулась на кровати, чтобы показать самое горячее, а образ дополнила распущенными волосами, которые доставали до пятой точки.

Напомним, турецкая Кардашьян обтянула свои необъятные формы прозрачной тканью, видно все

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян в неприличном мини взбудоражила формами в кровати

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян показала свой размер в полупрозрачном белье



