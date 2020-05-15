Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала соблазнительный образ
На фото Бахари позирует в трикотажной юбке и топике. Девушка легла на ступеньках и выгнулась, чтобы показать свою главную гордость. Волосы у красавицы были распущены, обвиваясь вокруг пышной груди. Фотография получилаась очень интересной и возбуждающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красавицы в сети.
Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали несколько комплиментов:
Курс доллара резко изменится: украинцев предупредили о "последнем шансе", когда ждать удар
София Ротару сверкнула в обтягивающих джинсах, певицу не узнать: «Как помолодела!"
Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем..."
Счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление: "При оплате в магазинах..."
"Выглядишь очень красиво", "Очень прекрасно", "Я люблю тебя, детка", "Прекрасная и манящая".
Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала свои формы в необычном образе.
На фото Гюль позирует в топе и трусиках. Благодаря подсветке, частично одежда светилась, придавая особой пикантности кадру. Бахари соблазнительно выгнулась и потянула за стринги, чтобы соблазнить еще больше.
Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев.
Напомним, турецкая Кардашьян показала солнцу свои сладкие "персики"
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян обтянула свои необъятные формы прозрачной тканью
Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян в неприличном мини взбудоражила формами в кровати