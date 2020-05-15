Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала соблазнительный образ

На фото Бахари позирует в трикотажной юбке и топике. Девушка легла на ступеньках и выгнулась, чтобы показать свою главную гордость. Волосы у красавицы были распущены, обвиваясь вокруг пышной груди. Фотография получилаась очень интересной и возбуждающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красавицы в сети.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали несколько комплиментов:

"Выглядишь очень красиво", "Очень прекрасно", "Я люблю тебя, детка", "Прекрасная и манящая".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала свои формы в необычном образе.

На фото Гюль позирует в топе и трусиках. Благодаря подсветке, частично одежда светилась, придавая особой пикантности кадру. Бахари соблазнительно выгнулась и потянула за стринги, чтобы соблазнить еще больше.

Фанаты поставили более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Сообщалось, известная модель Гюль Бахари показала объемные формы в обтягивающей кофте. модель была одета в водолазку телесного цвета, ткань которой была настолько тонкой, что ее необъятная грудь просвечивалась через нее. Было видно, что бюст звезды едва вмещается в лифчик. Такие размеры тяжело удержать в рамках. Вниз красотка надела черные шорты, которые подчеркнули ее пышные бедра. За день пост модели собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

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