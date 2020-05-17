Известная модель Гюль Бахари, которую в сети прозвали турецкой копией Ким Кардашьян, показала внушительные формы на новом снимке
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На фото девушка нарядилась в короткое платье с вырезами на бедрах, которое облепило ее сочную фигуру. Черные сапоги-ботфорты удачно подчеркнули ее стройные ножки. Гюль присела с соблазнительной позе, приподняв руки над головой и придерживая густые черные волосы.
Любимчик Данилко переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть: "Мурашки по коже"
Доллар может уйти на дно: украинцам рассказали, чего ожидать летом, "лучше закупать валюту..."
Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать: "Такая колхозница", фото
Доллар готовит резкий взлет: важное предупреждение о курсе валют, названы цифры и сроки
Также красотка была очень ярко накрашена.
Всего за несколько минут пост модели собрал более тысячи лайков и всевозможных восхищенных комментариев. Ее называют богиней красоты, предлагают выйти замуж и не только.
«Вау, ты просто огонь», «Самая сексапильная девушка в этом мире», Выходи за меня, я люблю тебя», Не перестаю восхищаться вашей красотой», -пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась красивым фото, на котором она была в синем обтягивающем платье. Огромное декольте продемонстрировало главную красоту – грудь инстадивы. Бахари приняла для фото соблазнительную позу. Выглядела модель очень эффектно.
Напомним, что Гюль Бахари обтянула свои необъятные формы прозрачной тканью, видно все: «Нереально».
А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила огромный бюст в лохматый топ: "За секунду до...".
Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари соблазнительно выгнулась в светящемся белье: "Совершенство".