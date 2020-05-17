Известная модель Гюль Бахари, которую в сети прозвали турецкой копией Ким Кардашьян, показала внушительные формы на новом снимке

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото девушка нарядилась в короткое платье с вырезами на бедрах, которое облепило ее сочную фигуру. Черные сапоги-ботфорты удачно подчеркнули ее стройные ножки. Гюль присела с соблазнительной позе, приподняв руки над головой и придерживая густые черные волосы.

Также красотка была очень ярко накрашена.

Всего за несколько минут пост модели собрал более тысячи лайков и всевозможных восхищенных комментариев. Ее называют богиней красоты, предлагают выйти замуж и не только.

«Вау, ты просто огонь», «Самая сексапильная девушка в этом мире», Выходи за меня, я люблю тебя», Не перестаю восхищаться вашей красотой», -пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась красивым фото, на котором она была в синем обтягивающем платье. Огромное декольте продемонстрировало главную красоту – грудь инстадивы. Бахари приняла для фото соблазнительную позу. Выглядела модель очень эффектно.

Напомним, что Гюль Бахари обтянула свои необъятные формы прозрачной тканью, видно все: «Нереально».

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила огромный бюст в лохматый топ: "За секунду до...".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари соблазнительно выгнулась в светящемся белье: "Совершенство".