Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой копией Ким Кардашьян, показала пышные объемы в прозрачном белье

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала яркое фото, передает Politeka.net. Бахари надела прозрачное нижнее белье салатового цвета. Трусики с высокой посадкой сделали акцент на тонкой талии модели, подчеркнув невероятно пышные бедра. Девушка фотографировала себя в зеркале, поэтому рукой прикрыла часть груди. Но через прозрачную ткань все равно можно рассмотреть ее достоинства. Яркий макияж дополнил страстный образ звезды.

За несколько часов пост модели собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ее называют богиней красоты, предлагают выйти замуж и не только.

«Люблю этот цвет на вас», «Удивительный зеленый наряд детка», «Королева», «Шикарная леди!», «Великолепный цвет! Выглядит так потрясающе на вас», «Леди. Ты выглядишь невероятно», «Супер», «Огонь», «Вау, одна твоя великолепная фигура чего стоит, давай поженимся», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари поделилась красивым фото, на котором она была в синем обтягивающем платье. Огромное декольте продемонстрировало главную красоту – грудь инстадивы. Бахари приняла для фото соблазнительную позу. Выглядела модель очень эффектно.

Напомним, что Гюль Бахари обтянула свои необъятные формы прозрачной тканью, видно все: «Нереально».

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила огромный бюст в лохматый топ: "За секунду до...".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари соблазнительно выгнулась в светящемся белье: "Совершенство".