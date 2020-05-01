Британская певица Дуа Липа предстала в горячем образе

Звезда любит эпатировать публику и в этот раз решила продемонстрировать сочные формы, передает Politeka.net.

На снимке артистка предстала в белой маечке с черным принтом, под которую забыла надеть белье. Прелести звезды выпирали из-под откровенного наряда, но это не смущало Липу.

Завершили образ певицы различные украшения. Также нельзя было не обратить внимания на несколько татуировок на руках.

Звезда забрала волосы в пучок. Она улыбалась и, казалось, веселилась во время фотосессии.

"В те дни, когда мы были так избалованы солнцем", - подписала она снимки.

За два часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов. Люди говорили, что знаменитость стройная и стильная, а ее формы достойны только комплиментов. "Формы просто огонь", - написал один из фанатов.

Напомним, Дуа Липа позировала в мини-платье, стоя рядом с еще одной яркой девушкой, одетой в роскошный наряд.

Девушки предстали возле зеркала в ванной комнате. Подруга Липы подняла вверх руки так, что ее округлые бедра оголились, засветив идеальную фигуру девушки.

«Моя лучшая подруга выходит замуж! Мое сердце взрывается от всей радости, любви и волнения! Я так рада за вас...», - написала Липа.

Ранее сообщалось, что Дуа Липа предстала в кожаных штанах и микро-топе, который больше похож на кусок ткани, прикрывающий самую интимную часть.

Девушка сильно утянула свою грудь этим отрезком ткани, что та едва не вывалилась из него. Образ дополнила гулька на голове и дерзкий взгляд, которым Дуа смотрит в камеру.

За короткий промежуток времени пост Липы собрал более 1,3 миллионов лайков.

Напомним, что роскошная Дуа Липа устроила жаркую съемку, втиснув свою прелесть в тесный топ: «Богиня».

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в микро топе подразнила упругим телом: «Идеальная».

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