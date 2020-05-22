Американська супермодель Емілі Ратаковски порадувала шанувальників і показала постільний знімок без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на фотографії Ратаковски позує лежачи в ліжку без білизни, прикривши значні форми рукою. В іншій руці моделі, як можна помітити, напівпорожній келих.

На іншому знімку Ратаковски також позує без білизни, прикривши принади рукою. Доповнює образ зірки лише елегантні браслети.

Однак шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати, адже кадрами Ратаковски поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски поділилася стильним вечірнім чином.

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця любить балувати фанатів своїми кадрами, причому часто нові фото не постановочні, а звичайні і зроблені в простих нарядах. Цього разу дівчина в одному платті, більше нагадує нічну піжаму, позувала ввечері біля басейну.

Так, на новому кадрі дівчина в білосніжній сукні позувала виставивши ногу вперед і злегка схилившись перед об'єктивом. Струнка модель повернулася так, щоб була видна і бічна частина відкритого наряду - очевидно спина зірки гола і "прихована" лише тонкими зав'язками.

При цьому видно, що Емілі позувала без білизни і макіяжу, поставши в домашньому і природному образі. Шанувальники змогли відразу ж оцінити "гаряче" фото нм ніч, яка виставила зірка.

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