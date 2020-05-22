Американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников и показала постельный снимок без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на фотографии Ратаковски позирует лежа в кровати без белья, прикрыв внушительные формы рукой. В другой руке модели, как можно заметить, полупустой бокал.

На другом снимке Ратаковски также позирует без белья, прикрыв прелести рукой. Дополняет образ звезды лишь элегантные кулоны.

Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, ведь кадрами Ратаковски поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась стильным вечерним образом.

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница любит баловать фанатов своими кадрами, причем часто новые фото не постановочные, а обычные и сделанные в простых нарядах. В этот раз девушка в одном платье, более напоминающем ночную пижаму, позировала вечером у бассейна.

Так, на новом кадре девушка в белоснежном платье позировала выставив ногу вперед и склонившись слегка перед объективом. Стройная модель повернулась так, чтобы была видна и боковая часть открытого наряда - очевидно спина звезды голая и "скрыта" лишь тонкими завязками.

При этом видно, что Эмили позировала без белья и макияжа, представ в домашнем и естественном образе. Поклонники смогли сразу же оценить "горячее" фото нм ночь, которое выставила звезда.

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