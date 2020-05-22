Американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников и показала постельный снимок без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на фотографии Ратаковски позирует лежа в кровати без белья, прикрыв внушительные формы рукой. В другой руке модели, как можно заметить, полупустой бокал.
На другом снимке Ратаковски также позирует без белья, прикрыв прелести рукой. Дополняет образ звезды лишь элегантные кулоны.
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Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, ведь кадрами Ратаковски поделилась у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась стильным вечерним образом.
Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница любит баловать фанатов своими кадрами, причем часто новые фото не постановочные, а обычные и сделанные в простых нарядах. В этот раз девушка в одном платье, более напоминающем ночную пижаму, позировала вечером у бассейна.
Так, на новом кадре девушка в белоснежном платье позировала выставив ногу вперед и склонившись слегка перед объективом. Стройная модель повернулась так, чтобы была видна и боковая часть открытого наряда - очевидно спина звезды голая и "скрыта" лишь тонкими завязками.
При этом видно, что Эмили позировала без белья и макияжа, представ в домашнем и естественном образе. Поклонники смогли сразу же оценить "горячее" фото нм ночь, которое выставила звезда.
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