Модель Ебігейл Речфорд змусила почервоніти шанувальників, показавши розкішні форми в мокрій майці без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в одній майці й крихітній білизні, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому вона тримає в руках водний пістолет, який вирішила облизати.

Самі кадри вона ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже фотографією Рэтчфорд блиснула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ебігейл Речфорд похвалилася шикарним тілом в одній спідній білизні. Зірка активно веде сторінку в Instagram, публікуючи старі і нові фото. В одному з останніх сторі зірка з'явилася в ніжному образі.

Речфорд наділу синє мереживну білизну, яке здавалося замало для її великих принад. Кілька бантиків, пришитих до бюстика надали образу певної романтичності. Тонкі бретельки натяглися на великий грудях і ледь стримувалися, щоб не зісковзнути.

Мереживні трусики зірка натягнула вище стегон, виділивши пишні стегна. Пружний прес, накочені ніжки, пишні стегна - в цій фігурі все ідеально. Образ доповнило блискуче намисто на шиї.

Модель відкинулася назад, присівши на сходи. Вона схопилася за волосся і дивилася в камеру, відкривши пухкі губи: "Сама бездоганність".

Фото було оприлюднено в сториз, тому воно не зібрав масу лайків, як це зазвичай буває. Можливо, красуня отримала за нього масу компліментів в особисті повідомлення.

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