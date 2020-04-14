Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, порадовала поклонников горячими видео в купальнике
Звезда подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике, сообщает Politeka.net. Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой.
На Рэтчфорд можно было заметить ее фирменный макияж с акцентом на пышные губы.
Возвращаясь к фигуре, которая у знаменитость просто невероятна. Большая грудь, тонкая талия, упругий живот, пышные бедра и стройные ножки - не удивительно, что за этой красоткой наблюдают в Инстаграм уже 9,1 миллионов человек.
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"Королева бумеранга 🙋🏻♀️ Не могу заснуть... 🔥 какое видео понравилось больше всего?", - надписала знаменитость.
За час кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.
Звезде написали, что она "сделала" их день, поблагодарили за позитив и восхитились ее формами.
Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.
Рэтчфорд находилась на постели, закинув руки выше головы на подушку. Звезда немного выгнулась, чтобы упругие ягодицы смотрелись более жарче.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".