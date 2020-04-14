Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, порадовала поклонников горячими видео в купальнике

Звезда подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике, сообщает Politeka.net. Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой.

На Рэтчфорд можно было заметить ее фирменный макияж с акцентом на пышные губы.

Возвращаясь к фигуре, которая у знаменитость просто невероятна. Большая грудь, тонкая талия, упругий живот, пышные бедра и стройные ножки - не удивительно, что за этой красоткой наблюдают в Инстаграм уже 9,1 миллионов человек.

"Королева бумеранга 🙋🏻‍♀️ Не могу заснуть... 🔥 какое видео понравилось больше всего?", - надписала знаменитость.

За час кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

Звезде написали, что она "сделала" их день, поблагодарили за позитив и восхитились ее формами.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.

Рэтчфорд находилась на постели, закинув руки выше головы на подушку. Звезда немного выгнулась, чтобы упругие ягодицы смотрелись более жарче.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".