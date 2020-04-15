Звезда показала все, что можно!

Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новым горячим снимком в одном кружеве, демонстрируя точеные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует сидя на кровати в пикантной позе в одном кружеве, которое минимально прикрывает ее пышные формы. При этом звезда держит в руках розу, заигрывая взглядом на камеру

"Это что-то нереальное", написали бы ее поклонники, но поскольку фотографию модель решила выбросить у себя в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, порадовала поклонников горячими видео в купальнике .

Звезда подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике. Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии.

Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой.

На Рэтчфорд можно было заметить ее фирменный макияж с акцентом на пышные губы.

Возвращаясь к фигуре, которая у знаменитость просто невероятна. Большая грудь, тонкая талия, упругий живот, пышные бедра и стройные ножки - не удивительно, что за этой красоткой наблюдают в Инстаграм уже 9,1 миллионов человек.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".