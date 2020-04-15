Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов новым горячим снимком в одном кружеве, демонстрируя точеные формы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует сидя на кровати в пикантной позе в одном кружеве, которое минимально прикрывает ее пышные формы. При этом звезда держит в руках розу, заигрывая взглядом на камеру
"Это что-то нереальное", написали бы ее поклонники, но поскольку фотографию модель решила выбросить у себя в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, порадовала поклонников горячими видео в купальнике .
Звезда подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике. Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии.
Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой.
На Рэтчфорд можно было заметить ее фирменный макияж с акцентом на пышные губы.
Возвращаясь к фигуре, которая у знаменитость просто невероятна. Большая грудь, тонкая талия, упругий живот, пышные бедра и стройные ножки - не удивительно, что за этой красоткой наблюдают в Инстаграм уже 9,1 миллионов человек.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".