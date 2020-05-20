Модель Эбигейл Рэтчфорд заставила покраснеть поклонников, показав роскошные формы в мокрой майке без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в одной майке и крохотном белье, выставив напоказ роскошные формы. При этом она держит в руках водный пистолет, который решила облизать.

Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь фотографией Рэтчфорд сверкнула у себя в Сторис.

До этого мы писали, что фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась шикарным телом в одном нижнем белье. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, публикуя старые и новые фото. В одном из последних стори звезда предстала в нежном образе.

Рэтчфорд надела синее кружевное нижнее белье, которое казалось мало для ее больших прелестей. Несколько бантиков, пришитых к лифчику придали образу некой романтичности. Тонкие бретельки натянулись на большой груди и едва держались, чтобы не соскользнуть.

Кружевные трусики звезда натянула выше бедер, выделив пышные бедра. Упругий пресс, накаченные ножки, пышные бедра - в этой фигуре все идеально. Образ дополнило сверкающее ожерелье на шее.

Модель откинулась назад, присев на лестницу. Она схватилась за волосы и смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы: "Сама безупречность".

Фото было обнародовано в сториз, поэтому оно не собрало массу лайков, как это обычно бывает. Возможно, красотка получила за него массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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