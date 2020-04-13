Модель Эбигейл Рэтчфорд покрасовалась в соблазнительном красном белье на фоне роз

Популярная американская красотка раскрутилась в сети благодаря своей странице в Инстаграм, которая превратила ее в известную на весь мир фотомодель. Сейчас Рэтчфорд регулярно публикует в соцсети кадры своих многочисленных фотосъемок с рекламой нижнего белья и купальников.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз Эбигейл порадовала подписчиков коротким видео в разделе Сториз, на котором она покрасовалась в откровенном белье. Ярко-красный комплект оригинального фасона выгодно подчеркнул пышные формы модели, которая стала в пол-оборота, чтобы зрители могли получше рассмотреть ее наряд. В руках Эбигейл держит красную розу в тон белью, а на заднем фоне можно заметить целый букет цветов.

Модель томно наклоняет голову вперед-назад, кокетливо приоткрыв губы. Ее образ дополняют роскошные локоны и яркий макияж, который только подчеркивает красоту Эбигейл.

Напомним, что ранее на фан-странице модели появился снимок, на котором Рэтчфорд позирует в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это что-то нереальное. Нельзя иметь настолько роскошное тело», «Богиня!», ««Хорошая кошечка, помурчи», «это слишком горячо для меня», - пишут они.

Напомним, знойная Эби Рэтчфорд показала хищную натуру в мини-бикини.

Как сообщала Politeka, аппетитная Эби Рэтчфорд в крошечном купальнике показала, чем искушает мужчин.

Также Politeka писала, что горячая Эби Рэтчфорд примерила крохотное белье, снимок облетел сеть.