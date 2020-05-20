Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі "Nikita", поділилася добіркою жарких фото

Красуня влаштувала у себе в Instagram гру «Було/не було», передає Politeka.net. Шанувальники задавали їй запитання, а вона відповідала, чи була така ситуація в її житті. Свої відповіді Кумейко супроводжувала дуже крутими фотографіями. Зірка поділилася знімком в купальнику, фотографією в ліфчику і колготках, а також опублікувала кадри в різних спокусливих образах.

У процесі гри Кумейко зізналася, що зустрічала світанок на морі, їздила на машині зі швидкістю 300 км на годину, стрибала з парашутом, не спала більше двох діб, забувала ім'я людини, прикидаючись, що пам'ятає. Крім цього, Кумейко зізналася, що у неї був курортний роман, а також секс на пляжі.

При цьому, за словами зірки, вона жодного разу в житті не підстригала собі чолку самостійно.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко наділа прозору сіточку на голе тіло, виставивши напоказ свою красиву фігуру. Ще з часів "Nikita" Кумейко воліє привертати увагу шанувальників яскравими відвертими фото. В її арсеналі багато образів з використанням шкіряних нарядів, прозорих костюмів і яскравого макіяжу.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко зняла білизну і вигнулась на розкладачці, посвітивши красою: без коментарів.

Як повідомляла Politeka, Анастасія Кумейко вразила розкішним тілом в розпусній білизні: "Еталон краси".

Також Politeka писала, що Анастасія Кумейко заточила свої «персики» в тісний корсет, тканина ледве витримала: «Ох і красива…».