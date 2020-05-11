Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний образ в чорно-білих тонах

На фото Кумейко показує себе в чорній сукні, лежачи на розкладачці, а образ красуня доповнила прикрасою на шиї. Анастасія витягла назад руки і спокусливо дивилася на камеру, щоб фото вийшло дійсно зачаровує. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Салони краси, парки та літні тераси.

Настав час вриватися, але не забувайте про дистанції", - написала Анастасія.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків, серед яких була і Леся Нікітюк, а також написали кілька коментарів:

"Анастасія! Вас і не впізнати! Голлівудська актриса)", "Вам навіщо? Така шикарна, що і карантин не помітний", "Як ти прекрасна, так", "No comment. Просто очманіти, загалом".

Повідомлялося, що Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко порадувала шанувальників і здалася в розкішному мереживній білизні.

Так, зірка знялася у пікантній фотосесії для одного з популярних чоловічих глянців, демонструючи апетитні форми в розкішному мереживній білизні. На першому знімку зірка позує напівсидячи, показуючи розкішне тіло в мереживі.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко показала розкішне тіло в міні-сукню.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах міні-сукня, прибираючи при цьому у своїй квартирі. Звернемо увагу, що в якийсь момент зірка згинається і демонструє, що у неї в роті щітка для прибирання пилу.

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