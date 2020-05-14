Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", з'явилася в спокусливому образі

Зірка показала форми, надівши прозору сіточку, пише Politeka.net. Відзначимо, красуня часто виставляє напоказ свою красиву фігуру.

В цей раз співачка з'явилася оголеною, прикривши принади блискучою сітчастою тканиною.

Верх тримався на тонкій лямці за шиєю. Нижні лямки артистка стиснула в руці. Топ ледь прикривав найінтимніше.

Низ нагадував сітчасті штани, які трималися на тонкій талії.

Волосся красуня прибрала назад, залишивши біля обличчя декілька пасом. Кумейко дивилася в камеру, вигляд у неї був дуже спокусливий.

В пості артистка запропонувала підписникам розгадати ребуси, в яких зашифровані три її треку.

"Вібрації, Вічно молодими, Тяжіння, Снів осколки 🌸", "Вічно молодими.Птах. Тяжіння", "Така красива, що не до ребусів!!!🔥🔥🔥, "Нана😻 це просто Вау😻😻", "Чудова 💜як і завжди😈 Space,тяжіння, вібрації 🙃", "Остання точно "тяжіння") Може бути, "Снів осколки" і "Птах" ще) Складні ребуси😄", "Птах, Тяжіння, Вібрації, не люблю я ребуси однак", "Як там пожежники викликаються з мобільного???🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️", "Нічо так сіточка!!", "Красуняяя🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко показала себе в чорній сукні, лежачи на розкладачці, а образ красуня доповнила прикрасою на шиї.

Артистка витягла назад руки та спокусливо дивилася на камеру, щоб фото вийшло дійсно гарним.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Кумейко позувала у вбранні з вирізом, демонструючи всім бездоганну фігуру. Користувачі мережі засипали красуню приємними повідомленнями.

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