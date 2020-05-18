34-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко колишня учасниця групи Nikita, збентежила мегавідвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, яким змусила тремтіти чоловічу половину своїх шанувальників.

Анастасія позувала в одній лише мереживній білизні з напівпрозорої тканини і чорних туфлях на шпильці. Спекотна брюнетка зухвало махнула головою, при цьому кілька неслухняних пасом впали їй на обличчя. Дівчина застигла в пікантній позі, абсолютно не соромлячись показувати публіці свої апетитні принади. Від такої картини стає аж не по собі.

"Вчора подивилася легку романтичну комедію «любов та інші неприємності» з Сарою Дж.Паркер. У неї там була чудова традиція - четвер - день шампанського. Так ось. Чому сьогодні не четвер?;) 🍾🥂 #djNana #anastasiadomination 📸 @vicoolyasaida", - підписала фото Кумейко.

Пост справив фурор, користувачі кинулися дякувати співачці компліментами.

"Нана, ти 🔥"

"Анастасія, красуня😍фото романтичне вийшло🔥але гаряче"

"Все таки яка ж у вас шикарна шия, Анастасія!! 😍 А ваше підборіддя - еталон краси.💖. Прошу вас організувати чергову серію танців в районі холодильника 🙏: «Холодильник і шпагати» 🙏"

"Вражає🔥👏"

"Що за божевілля!🔥"

Раніше ми повідомляли, Анастасія показала все, чим нагородила її природа, вбравшись в чорний шовковий пеньюар. Артистка потанцювала під запальні гітарні акорди, принадно вигинаючись, нахиляючись і виляючи стегнами. При цьому Кумейко опрацювала відео в спеціальному додатку, "примальовувавши" собі ангельські крильця і німб.

Нагадаємо, розкішна екс-Nikita вбралася в сітку і засвітила зайве.

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita Кумейко влаштувала брудні танці з Ніколь Шерзінгер.