Колишня солістка популярного гурту Nikita, співачка Анастасія Кумейко вбила наповал образом в корсеті

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram. На знімках Кумейко позує в дуже відвертому образі.

Справа в тому, що з одягу на знаменитість лише кофта з корсетом і спокусливі мереживні труси з поясом для панчіх. Корсет спокусливо підкреслює і без того пишні груди красуні, а нижня білизна додає її образу безпечності та якоїсь «перчинки».

Одне з опублікованих співачкою фото «в кольорі», а другий – чорно-білим.

«Натрапила на цитату одного фотографа: "Якщо ви фотографуєте в кольоровому, то показуєте колір одягу, а якщо ви знімаєте в чорно-білому кольорі, то показуєте колір душі". Згодні?», - підписала знімки Кумейко.

Її шанувальники тут же взялися коментувати пост. Гарячий образ співачки нікого не залишив байдужим.

«Яка ж ти красива», «Ч/Б фото шикарне!!!», «Красивий чоловік виглядає приголомшливо на будь-якому фото. Браво, Настя», «Ох і красива душа», «Незрівнянна», «Дуже соковите фото в чорному)», «Як ви дивно радуєте своїми образами, ви прекрасні», «Нана! Занадто гаряче! Офігенна», - пишуть люди в коментарях до нових знімків.

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