Колишня солістка популярного гурту Nikita, співачка Анастасія Кумейко вбила наповал образом в корсеті
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram. На знімках Кумейко позує в дуже відвертому образі.
Справа в тому, що з одягу на знаменитість лише кофта з корсетом і спокусливі мереживні труси з поясом для панчіх. Корсет спокусливо підкреслює і без того пишні груди красуні, а нижня білизна додає її образу безпечності та якоїсь «перчинки».
Одне з опублікованих співачкою фото «в кольорі», а другий – чорно-білим.
Софія Ротару блиснула в обтягуючих джинсах, співачку не впізнати: «Як помолодшала!"
Російська Кардаш'ян у відвертому міні показала неосяжні «дари природи»: «Боже, вже вивалюються...»
Блондинка з "Квартал 95" зігнулася вдвічі й дико потрясла своїми "булочками": "Ну, божевільна..."
Єлизавету II більше не побачать, тривожні новини з Букінгемського палацу: "Наступним монархом стане..."
«Натрапила на цитату одного фотографа: "Якщо ви фотографуєте в кольоровому, то показуєте колір одягу, а якщо ви знімаєте в чорно-білому кольорі, то показуєте колір душі". Згодні?», - підписала знімки Кумейко.
Її шанувальники тут же взялися коментувати пост. Гарячий образ співачки нікого не залишив байдужим.
«Яка ж ти красива», «Ч/Б фото шикарне!!!», «Красивий чоловік виглядає приголомшливо на будь-якому фото. Браво, Настя», «Ох і красива душа», «Незрівнянна», «Дуже соковите фото в чорному)», «Як ви дивно радуєте своїми образами, ви прекрасні», «Нана! Занадто гаряче! Офігенна», - пишуть люди в коментарях до нових знімків.
Нагадаємо, экс-Nikita зняла білизну і вигнулась на розкладачці, посвітивши красою: без коментарів.
Як повідомляла Politeka, экс-Nikita в мереживній білизні ледве втримала розкішний бюст: жоден чоловік не зможе встояти.
Також Politeka писала, що экс-Nikita вбралася в сіточку і посвітила своїми "ягідками": "Така красива".