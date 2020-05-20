Фітнес-модель Сьюзі Кортез забула про сором і влаштувала гарячу фотосесію в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий день», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Корзет позує в крихітній білизні й облягаючому топі, елегантно відтягнувши нижню білизну. Пі цьому особа зірки прикривали великі окуляри. Жаркий знімок спровокував бурхливі коментарі з боку її прихильників.

«Вау, які форми», «божественна», «і не соромно бути такою красивою?», «бомба», «це просто динаміт», «неймовірна краса! Супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Сьюзі Кортес показала свої принади в незвичайних кольорах.

На фото Сьюзі позує в жовтому боді, виставляючи п'яту точку тому. Кортес спокусливо вигнулась, щоб поза була максимально гарячою. Модель показала себе з розпущеним волоссям, які звисали на апетитну груди красуні. Фотографія була зроблена в темних тонах на тлі екзотичної рослинності і вийшла дуже спокусливою.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що красуня їх опублікувала в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Ідеальний рум'янець".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

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