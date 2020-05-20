Емілі в білосніжній сукні показала себе в природному вигляді

Відома модель, актриса Емілі Ратаковски поділилася стильним вечірнім образом

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця любить балувати фанатів своїми кадрами, причому часто нові фото не постановочні, а звичайні і зроблені в простих нарядах. Цього разу дівчина в одному платті, що більше нагадує нічну піжаму, позувала ввечері біля басейну, повідомляє Politeka.net.

Так, на новому кадрі дівчина в білосніжній сукні позувала виставивши ногу вперед і злегка схилившись перед об'єктивом. Струнка модель повернулася так, щоб була видна і бічна частина відкритого наряду - очевидно спина зірки гола і "прихована" лише тонкими зав'язками.

При цьому видно, що Емілі позувала без білизни і макіяжу, поставши в домашньому і природному образі.

Також зірка з'явилася в крихітному бікіні, який ледь утримував її пишні груди. Модель сама притиснула з боків соковиті принади, щоб більше підкреслити великі обсяги. Маленький купальник у формі трикутників ідеально виглядав на пишних формах, зокрема скоєних на стегнах. Маленькі бретельки зірка підтягла трохи вище, ніж зазвичай вони носяться.

Виблискуючі прикраси доповнили образ.Модель розпустила волосся і дивилася кудись убік.

Позаду красуні можна було розглянути басейн з блакитною водою, можливо в цьому бікіні Ратаковски вирішила не тільки попозувати, але і викупатися: "Пустуха".

Оскільки фото було оприлюднено в сториз, воно не зібрало жодного лайка, але можливо зірка в особисті повідомлення отримала масу повідомлень, що містять компліменти її неймовірною фігурі.

Зазначимо, зараз на сторінку зірки підписані 26,3 мільйони користувачів мережі.

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