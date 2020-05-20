Эмили в белоснежном платье показала себя в естественном виде

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась стильным вечерним образом

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница любит баловать фанатов своими кадрами, причем часто новые фото не постановочные, а обычные и сделанные в простых нарядах. В этот раз девушка в одном платье, более напоминающем ночную пижаму, позировала вечером у бассейна, сообщает Politeka.net.

Так, на новом кадре девушка в белоснежном платье позировала выставив ногу вперед и склонившись слегка перед объективом. Стройная модель повернулась так, чтобы была видна и боковая часть открытого наряда - очевидно спина звезды голая и "скрыта" лишь тонкими завязками.

При этом видно, что Эмили позировала без белья и макияжа, представ в домашнем и естественном образе. Поклонники смогли сразу же оценить "горячее" фото нм ночь, которое выставила звезда.

Также звезда предстала в крохотном бикини, который едва удерживал ее пышную грудь. Модель сама прижала по бокам сочные прелести, чтобы больше подчеркнуть большие объемы. Маленький купальник в форме треугольников идеально смотрелся на пышных формах, в частности на совершенных бедрах. Маленькие бретельки звезда подтянула немного выше, чем они обычно носятся.

Сверкающие украшения дополнили образ.Модель распустила волосы и смотрела куда-то в сторону.

Позади красотки можно было рассмотреть бассейн с голубой водой, возможно в этом бикини Ратаковски решила не только попозировать, но и искупаться: "Проказница".

Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало ни одного лайка, но возможно звезда в личные сообщения получила массу сообщений, содержащие комплименты ее невероятной фигуре.

Отметим, сейчас на страницу звезды подписаны 26,3 миллиона пользователей сети.

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